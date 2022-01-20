ارتفاع أسعار زيوت الطعام فى السوق اليوم

شهدت معظم أسعار زيوت الطعام ارتفاعًا في القيمة الشرائية، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-1-2022، بالسوق المحلية لدى التجار.

وارتفعت أسعار زيت الصويا المكرر على المستوى المحلي بنحو 100 جنيه للطن، كما زادت أسعار زيت الذرة الخام والمكرر بنحو 500 جنيه بالطن، فيما صعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر بنحو 300 جنيه للطن، وقفزت أسعار زيت الأولين بنحو 100 جنيه للطن.

وبالنسبة للأسواق العالمية، فقد ارتفعت عقود شهر مارس ومايو لزيت الصويا في بداية التعاملات ببورصة شيكاغو، كما ارتفعت عقود شهر فبراير لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات، جلسة الخميس، ببورصة ماليزيا للمشتقات.

وارتفعت أسعار زيت الذرة الخام، اليوم، بمقدار 500 جنيه، بالسوق المصرية، ليصل سعره عند 23,000 جنيه للطن.

كما صعدت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصرية، ليصل سعره عند 28,500 جنيه للطن، مقارنةً بسعره أمس 28,000 جنيه.

وشهدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر بالسوق المصرية، ارتفاعًا، ليصل سعره عند 27,800 جنيه للطن، مقارنة بسعره أمس 27,500 جنيه، أي بمقدار زيادة 300 جنيه بالطن.

وقفزت القيمة الشرائية لزيت الأولين في السوق المحلية، ليسجل سعر الطن 21,700 جنيه، مقارنة بسعره أمس 21,600 جنيه، أي بمقدار زيادة 100 جنيه.

وأيضًا ارتفعت أسعار زيت الصويا المكرر، في السوق المحلية، لتسجل القيمة الشرائية للطن 24,100 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك

واستقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.20 جنيه، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 74.95 جنيه، فيما سجل زيت عباد الشمس(800 مل) 31.30 جنيه.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية



ارتفع عقد فبراير بمقدار 5 دولارات، في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات جلسة اليوم الخميس 20 يناير 2022، في بورصة ماليزيا للمشتقات، وسجل ما قيمته 1360 دولارًا للطن، لتصل نسبة الارتفاع الصباحية إلى 0.37%.

وصعد عقد فبراير لتداول زيت النخيل بمقدار 5 دولارات، في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات جلسة اليوم الخميس 20 يناير 2022، في بورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1357.50 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع 0.37%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت الصويا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس 20 يناير 2022، ببورصة شيكاغو، حيث صعدت العقود الآجلة لشهر مارس 2022، لتداول زيت الصويا بمقدار 0.05 سنتًا، أي بنسبة 0.08%، ليسجل 60.81 سنتًا للرطل، كما صعد عقد مايو 2022 بمقدار 0.03 سنت، ليسجل 60.78 سنت للرطل، أي بنسبة 0.05%.