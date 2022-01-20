الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة صناعة الملابس تنظم مؤتمرها السنوى الأول السبت المقبل

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تنظيم المؤتمر الأول للصناعات الملابس الجاهزة، تحت عنوان  "بين الرقمنة وصناعة المعرفة.. لماذا يستحق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات قيادة النمو الصناعي في مصر؟".

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس الادارة، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية تواجه فيها صناعة الملابس العالمية العديد من التحديات التي فرضتها أزمات سلاسل التوريد و اضطرابات الأسواق الرئيسية عقب جائحة كورونا، وهو ما ينعكس إيجابا على الصناعة المحلية ويمنحها فرص واعدة لاختراق أسواق جديدة وزيادة حصتها التصديرية.

وأشار محمد عبد السلام إلى أن المؤتمر الذى سيعقد السبت المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام وستتناول  الجلسات الإجراءات الحكومية المطلوبة لتحفيز صناعة الملابس والمفروشات المحلية وتحسين قدراتها الانتاجية، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي ودعم صناعة مستلزمات الإنتاج، كما ستتناول الامكانيات التصديرية للقطاع واستعراض الخطة المستقبلية للمجلس التصديري لصناعات الملابس وكيفية المساهمة في المبادرة الرئاسية للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن عقد مناقشة مفتوحة لأهم التحديات التي تواجه المصنعين والآليات المطلوبة للتغلب عليها.

وتابع، أنه سيتم تخصيص جلسة بحضور ممثلي شركاء التنمية من البرامج والهيئات الدولية ، لاستعراض البرامج المقدمة لدعم المصنعين المحليين ورفع مهاراتهم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لمصنعي الملابس الجاهزة، تزامنا مع انعقاد المؤتمر، وتم توجيه الدعوة لعدد من كبار المشترين الدوليين في الأسواق المستهدفة.

البرامج المصنعيين التصديري لصناعات الملابس مستلزمات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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