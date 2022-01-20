الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتله أثناء نومه.. تجديد حبس قاتل صديقه «تاجر الأعلاف» بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة الحسينية بالشرقية، اليوم الخميس، استمرار حبس العامل المتهم بقتل صديقه تاجر الأعلاف بخنقه أثناء نومه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول "زكريا فرحات" 23 عامًا مصابًا بجروح قطعية وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد، وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا باصابته وأنها تشتبه فى وفاته جنائيًا.

 فتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمر رؤوف مدير المباحث الجنائية والعميد وليد عنتر رئيس فرع البحث بالشرق صحة شكوك المستشفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وابن قريته 23 عامًا لسرقة أمواله من حصيلة بيع الأعلاف بمدينة المرج.

كما توصلت التحريات إلى أن المجني عليه مقيم بقرية الرضوانة  مركز الحسينية، ويعمل في توزيع الأعلاف في مدينة المرج بمحافظة القاهرة، عن طريق تجميعها من مركز الحسينية، وقام باستئجار مخزن بناحيه المرج لتخزين الأعلاف وبعدها يتم توزيعها في نطاق مدينة المرج، واستعان بالمتهم ليعمل معه ليفتح له باب رزق وأصبح ساعده الأيمن وبعد أربعة أشهر فقط من عملهما سويًا طمع المتهم في أموال المجني عليه من بيع متحصلات الأعلاف وأثناء نومهما سويًا في المخزن انقض عليه وقام بخنقه ثم  تعدى عليه بقطعة حديدية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم اتصل بنجل شقيقه المجني عليه الذي يعمل سائقًا بمنطقة المرج وأخبره أن خاله مات في حادث طريق، وقاما  بنقل الجثة إلى مستشفى الحسينية المركزي لإنهاء إجراءات تصريح الدفن. 

وتمكن فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الحسينية برئاسة الرائد محمد ثروت من القبض على المتهم وبمواجهته بالتحريات انهار واعترف بارتكاب الواقعة تم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة الحسينية الشرقية قتل صديقه تاجر الأعلاف

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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