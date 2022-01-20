الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم: لجنة الأمن والانضباط الجامعى تعقد أولى جلساتها للعام 2022

جامعة الفيوم: لجنة
جامعة الفيوم: لجنة الأمن والانضباط الجامعي تعقد أولى جلساتها

عقدت لجنة الأمن والانضباط الجامعي بجامعة الفيوم، أولى جلساتها للعام 2022، برئاسة محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأربعاء، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

وصرَّح محمد فاروق الخبيري، بأن اللجنة ناقشت ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية للجامعة، والتعليمات والأوامر التي يصدرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتجنب كل ما يتنافى مع استقامة السلوك الجامعي أو يخل بالانضباط المطلوب، واحترام الإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة والزملاء، وكذلك احترام المعتقدات الدينية والمشاعر القومية وتجنب الشائعات المغرضة والفتن.

كما شددت اللجنة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام داخل الحرم الجامعي، أو المشاركة فيه أو التحريض عليه، أو التستر على القائمين به، إضافة إلى المحافظة على  مكتسبات وأرصدة وممتلكات الجامعة.

وقام الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات بالجامعة، بحضور عمداء الكليات المختلفة ووكلائها.

وصرَّح ياسر حتاتة، بأن الجولة شملت كلية دار العلوم، والتى يؤدي بها ٣٥٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة امتحاناتهم، وكلية الحقوق ١٥٠٠ بالفرقة الأولى والثالثة، وكلية الآداب ٧٨٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة، بالإضافة إلى ٥ لجان خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية، ومعهد التمريض ٢٤٢ طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية الطب ٥٤٥ بالفرقة الأولى، وكلية طب الأسنان ٨٤ طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية التمريض ٦٤٨ طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية التربية النوعية ٤٣٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة والرابعة، وفى كلية التربية للطفولة المبكرة يؤدي ٢٥٧ بالفرقة الرابعة امتحاناتهم.

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم لجنة الأمن والانضباط الجامعي تعقد أولى جلساتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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