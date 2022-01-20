الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع أسعار القمح عالميا.. واستقرار الدقيق

القمح
القمح

استمرت أسعار القمح في الحفاظ على استقرارها لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-1-2022، في السوق المحلي، لتواصل الثبات على نفس قيمتها الشرائية لليوم الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة اليوم الخميس، ببورصة شيكاغو للتجارة، إذ قفزت قيمة عقود شهر مارس بنسبة 0.69%، وصعد عقد مايو بنسبة 0.66%.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 5,580 جنيه للطن، في السوق المحلي ،كما ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,640 جنيه ،وأيضًا استقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,600 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ صعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار بلغ 5.50 سنتًا، ليصل إلى 802 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة زيادة 0.69%، وذلك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس 20 يناير 2022.

كما قفزت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 5.25 سنتًا، لتصل إلى 804.25 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة ارتفاع 0.66%، 

من جهة أخرى، شهدت أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس 20-1-2022 حالة من الاستقرار في السوق المحلي المصري لدى تجار الجملة.

واستقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 6,850 جنيهًا ،كما استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي المصري ليصل إلى 7,000 جنيه للطن.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وسجلت القيمة الشرائية لأسعار الردة "محلي" استقرارًا اليوم، حيث وصل سعر الطن إلى 4,250 جنيهًا.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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