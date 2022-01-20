الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

تفاصيل تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022، من الكلمات التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إجراء مسابقة تعيين مدرسين لسد عجز المدارس، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القرارات الرئاسية بشأن الأجور وتفاصيل تعيين المدرسين.

تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإجراء مسابقات لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم وسد عجز المدارس في جميع المواد الدراسية، حيث سيتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول التخصصات المطلوبة فيما ستكون الأولوية للمواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت مصادر في الوزارة أن مسابقات التعيين ستتم بكل نزاهة وشفافية من خلال الاختبارات التحريرية والشفوية التي ستعقد للمتقدمين في كافة المحافظات بشكل إلكتروني يعقبها التفضيل للحاصلين على المؤهل التربوي أو دبلومة التربية يعقبها التقديرات المرتفعة مما ينفي شبه الواسطة والمحسوبية في اختيار المقبولين في المسابقة.

القرارات الرئاسية بشأن الحد الأدنى للأجور 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المشروع المعروض حاليا على الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموازنة العام المقبل 2022-2023 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور بنحو 400 مليار جنيه، حيث وصلت التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين 8 مليارات جنيه، فيما وصل الحافز الإضافي لهم جميعا إلى 18 مليار جنيه.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة مما يترتب عليه زيادات لكافة الموظفين بمختلف الدرجات المالية.

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المواد الدراسية التي لها الأولوية في عجز المدارس 

تسد تعيينات وزارة التربية والتعليم 2022 عجز مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية الأولى للمدارس الابتدائي والإعدادي فيما يتم سد عجز مواد الفلسفة والتاريخ والكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا في المدارس الثانوي وغيرها من المواد الأساسية التي أخلت بسير العملية التعليمية في كل محافظة خلال العام الحالي 2021-2022.

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