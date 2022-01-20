الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرز الأبيض البلدي يصل 9400 جنيه

الأرز الأبيض
الأرز الأبيض

واصلت أسعار الأرز استقرارها في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات اليوم الخميس 20-1-2022، حيث ثبتت أسعار الأرز الشعير والأبيض، باستثناء الأرز "عريض الحبة كسر 3%" الذي شهد ارتفاعًا بمقدار 200 جنيه بالطن وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا، خلال الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس.

وسجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ثباتًا في الطن بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,800 جنيه، كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,200 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,400 جنيه، مقارنةً بسعره أمس 9,200 جنيه، أي بمقدار زيادة 200 جنيه بالطن ،بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,000 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك من 12.50-15.00 جنيه.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

وتباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية، لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، حيث استقر عقد يناير عند 14.655 دولارًا للقنطار، بينما قفز عقد مارس، بمقدار 0.135 دولارًا، ليسجل 14.850 دولارًا للقنطار أي بنسبة ارتفاع 0.92%.

كان قد قال مجدي الوليلي، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر، وأن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريا لمدة 8 شهور، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه تم زراعة نحو مليون و150 ألف طن فدان، حيث يوجد نحو 4.5 مليون طن شعير أي 3 مليون طن أرز أبيض وبالتالي يكفي احتياجات المستهلك حتى موسم حصاد الأرز المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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