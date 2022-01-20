من الهرم الأحمر إلى تيتي.. قائمة بأهرامات مصر المجهولة

تعد الأهرامات من الأماكن المفضلة لدى السياح لزيارتها في فصل الشتاء، وتم بناء أهرامات الجيزة الضخمة للملوك خوفو (الملك الثاني من الأسرة الرابعة)، وخفرع (الملك الرابع من الأسرة الرابعة)، ومنقرع (الملك الخامس من الأسرة الرابعة)، تم بناء أقدم هرم للمجموعة لخوفو، بينما تم بناء الهرم الأوسط لخفرع ، وتم بناء الهرم الأخير لمنقرع.

قائمة بأهرامات لم نكن نعلم عنها شيئا:

الهرم الأحمر

دهشور موطن الهرم الأحمر، اشتق اسمه من الحجر الجيري الأحمر الذي استخدم في بنائه، الهرم الأحمر، بعد الهرم الأكبر خوفو في الجيزة لديه أكبر قاعدة لأي هرم في مصر.

الهرم المنحني

تم بناء هرم بنت الواقع في وسط دهشور في عام 2600 قبل الميلاد من قبل الفرعون سنفرو من المملكة القديمة، حصل على اسمه من الطريقة التي تم بناؤها بها حيث يبدو أن هيكل الهرم منحني أو مائل إلى جانب واحد، بالإضافة إلى ذلك فإن الاسم الرسمي للهرم هو هرم سنفرو أو الهرم الساطع الجنوبي.

الهرم الأسود

يعد هرم أمنمحات الثالث الأسود أحد أكثر المباني شهرة في مصر من المملكة الوسطى (2055-1650 قبل الميلاد) وواحد من خمسة فقط من الأهرامات الـ 11 في دهشور لا تزال قائمة، خلق الهرم الأسود لأمنمحات الثالث التاريخ من خلال إسكان الفرعون وملكاته.

هرم ميدوم

هذا الهرم أقدم من أهرامات الجيزة لأنه بني في عهد الأسرة الثالثة في مصر، تم تصميم Meidum لهوني، الذي يعد آخر ملوك الأسرة الثالثة.

هرم أوسركاف

تم بناء هرم أوسركاف بين عامي 2494 و 2487 قبل الميلاد تحت إدارة أوسركاف، فرعون الأسرة الخامسة، هذا هو أحد الأهرامات الموجودة في سقارة وهو فريد من نوعه بين أهرامات الأسرة الرابعة.

هرم هوارة

يقع هرم هوارة على بعد ثلاث ساعات جنوب القاهرة، تم بناء هرم هوارة عام 1850 قبل الميلاد، ليصبح عمره اليوم 3865 عامًا.

هرم زوسر

يعد هرم زوسر المدرج أحد أهم الأهرامات، حيث يُنظر إليه عمومًا على أنه أقدم بناء حجري في العالم، مما يجعله معلمًا رئيسيًا لعلماء المصريات وعلماء الآثار والمهندسين المعماريين على حد سواء.

هرم أوناس

في الأسرة الخامسة تم بناء هرم أوناس، على الرغم من حجمه، إلا أن هذا الهرم يتميز باحتوائه على المثال الأول من النقوش الجنائزية، تم نقش هذه النقوش على جدران حجرة الدفن، ومن خلال تعويذات إرشادية، ساعدت الفرعون المتوفى في عبوره إلى الحياة الآخرة.

هرم تيتي

آمن المصريون القدماء بالآخرة فقاموا ببناء هذا الهرم على شرفهم، وفقًا للفكرة المصرية القديمة عن الحياة بعد الموت، فقد دفن الملك تيتي في هذا الهرم.