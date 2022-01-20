الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أساطير الآلهة والأبطال» جديد نهى القاضى فى معرض الكتاب

الكاتبة والمترجمة
الكاتبة والمترجمة نهى القاضي

يصدر للكاتبة والمترجمة نهى القاضي كتاب «أساطير الآلهة والأبطال» في النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وقالت «القاضي» إن الكتاب بمثابة مرجع للطلاب المهتمين بالبحث عن الأساطير الأسكندنافية ويسد هذا الفراغ في المكتبة المصرية والعربية التي انشغلت لعقود طويلة بالأساطير اليونانية.

وأضافت أن الأساطير هي شكل من أشكال الأدب الرفيع، فالأسطورة حكاية مقدسة وفي الغالب لها أصول عقائدية ولا تُشير إلى زمن محدد، بل إلى حقائق تعامل معها أهلها على أنها حقائق ثابتة من خلال حدث ما جرى، وهي ذات موضوعات شمولية كبرى، مثل الخلق والتكوين وأصول الأشياء والموت والعالم الآخر، ومحورها الآلهة والعمالقة وللإنسان دور هامشي في غالبية الأساطير المتداولة.

غلاف أساطير الآلهة والأبطال

وأشارت إلى أن الثقافة الشرقية يغيب عنها هذا النوع من الأدب وهي الأساطير الأسكندنافية في العموم وعلى مدار عقود طويلة سيطرت الأساطير الإغريقية على القراء والسينما العالمية.

وتابعت: «لذا نجد أننا على علم وقد ورد إلى مسامعنا العديد من الأساطير اليونانية الشهيرة على سبيل المثال لا الحصر، أسطورة أفروديت، أسطورة زيوس، أسطورة نرسيسوس، أسطورة هرقل، أسطورة الغريفين. وأما عن الأساطير الرومانية فنجد قصصًا شهيرة مثل: قنطور، هاربيز، بيجاسوس، جريفين، خميرا، أبوالهول، الحورية».

وأردفت: «الكتاب اعتبره عدد من المترجمين الثقال والثقة، أنه يعد بمثابة مرجع للطلاب المهتمين بالبحث والتدقيق في هذا الجانب».

ورأت أن الكتاب مهم ومتفرد فى ملء فراغ عدم معرفة الناس بالأساطير الأسكندنافية، ويسد فراغ هذا الجانب من هذا الفرع من الأدب وهو الأساطير والمعتقدات في الدول الأسكندنافية، مثل: النرويج وأيسلندا والسويد والدنمارك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إلغاء التعامل على الذهب «المدموغ تقليديًا»؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

تبدأ على السواحل ونشاط للرياح غدا.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار اليوم

رئيس وزراء إثيوبيا: حان الوقت للعمل مع مصر والسودان نحو بناء السلام

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة

الاتحاد الأوروبي: عمليات الهدم الإسرائيلية غير قانونية وتؤجج التوترات

الجامعة العربية تدعو لتدخل دولى عاجل لإنقاذ حياة أسيرين فلسطينيين