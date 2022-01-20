«أساطير الآلهة والأبطال» جديد نهى القاضى فى معرض الكتاب

يصدر للكاتبة والمترجمة نهى القاضي كتاب «أساطير الآلهة والأبطال» في النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت «القاضي» إن الكتاب بمثابة مرجع للطلاب المهتمين بالبحث عن الأساطير الأسكندنافية ويسد هذا الفراغ في المكتبة المصرية والعربية التي انشغلت لعقود طويلة بالأساطير اليونانية.

وأضافت أن الأساطير هي شكل من أشكال الأدب الرفيع، فالأسطورة حكاية مقدسة وفي الغالب لها أصول عقائدية ولا تُشير إلى زمن محدد، بل إلى حقائق تعامل معها أهلها على أنها حقائق ثابتة من خلال حدث ما جرى، وهي ذات موضوعات شمولية كبرى، مثل الخلق والتكوين وأصول الأشياء والموت والعالم الآخر، ومحورها الآلهة والعمالقة وللإنسان دور هامشي في غالبية الأساطير المتداولة.

غلاف أساطير الآلهة والأبطال

وأشارت إلى أن الثقافة الشرقية يغيب عنها هذا النوع من الأدب وهي الأساطير الأسكندنافية في العموم وعلى مدار عقود طويلة سيطرت الأساطير الإغريقية على القراء والسينما العالمية.

وتابعت: «لذا نجد أننا على علم وقد ورد إلى مسامعنا العديد من الأساطير اليونانية الشهيرة على سبيل المثال لا الحصر، أسطورة أفروديت، أسطورة زيوس، أسطورة نرسيسوس، أسطورة هرقل، أسطورة الغريفين. وأما عن الأساطير الرومانية فنجد قصصًا شهيرة مثل: قنطور، هاربيز، بيجاسوس، جريفين، خميرا، أبوالهول، الحورية».

وأردفت: «الكتاب اعتبره عدد من المترجمين الثقال والثقة، أنه يعد بمثابة مرجع للطلاب المهتمين بالبحث والتدقيق في هذا الجانب».

ورأت أن الكتاب مهم ومتفرد فى ملء فراغ عدم معرفة الناس بالأساطير الأسكندنافية، ويسد فراغ هذا الجانب من هذا الفرع من الأدب وهو الأساطير والمعتقدات في الدول الأسكندنافية، مثل: النرويج وأيسلندا والسويد والدنمارك.