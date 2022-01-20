الاتحاد الأوروبي: عمليات الهدم الإسرائيلية غير قانونية وتؤجج التوترات

أكد الاتحاد الأوروبي، أن عمليات هدم المنازل والإخلاء غير القانوني في القدس الشرقية تهدد بتأجيج التوترات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان حول التطورات في القدس الشرقية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أمس الأربعاء 19 يناير منزلاً عائلياً في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة".

وتابع البيان أن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، تمثل خطر تأجيج التوترات على الأرض وتساهم في التوجه المثير للقلق المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.