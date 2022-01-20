إحالة مدير عام السياحة و8 مسؤولين بالجيزة للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، في القضية رقم 11 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام السياحة و8 مسؤولين آخرين بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت استخراج الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين بمنطقة سقارة دون موافقات أمنية وسياسية بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة والاستيلاء على رسوم تراخيص الدواب بالمناطق الأثرية بالهرم وسقارة

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 11 لسنة 64 قضائية عليا أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له ولائحته الاتنفيذي، وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن باحثين بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قاما بتحصيل الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب لمدة عام نظير تجديد هذه التراخيص بالزيادة عن المستحق، ودون توريدها لخزينة محافظة الجيزة جهة عملهما بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من أوراق القضية أن "ليلى.خ"، باحث أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة و"الهام .ي"، باحثة أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قامتا بتحصيل الرسوم الخاصة بتجديد رخص الباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية في سقارة بالزيادة عن المستحق لمدة عامين نظير تجديد هذه التراخيص دون توريدها لخزينة محافظة الجيزة جهة عملهم، كما لم تقمن بتوريد المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الاثرية بالهرم مقابل تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لمدة عامين أيضًا.

وأهملت مدير إدارة إستعلامات الخدمات السياحية أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة في الإشراف على أعمال مرؤوسيها بقسم الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه تحصيل مبالغ بالزيادة لرسوم تجديد تراخيص الباعة الجائلين والعاملين بمنطقة سقارة بالزيادة عن المستحق، وعدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين مقابل تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المنظمة في هذا الشأن

كما تسببت في عدم استيفاء المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين بمنطقة سقارة بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة رقم 11953 لسنة 2016، والمعدل برقم 690 لسنة 2018 من موافقات أمنية وسياسية وموافقة اللجنة العليا للدواب والتنازلات عن الرخص، وعدم تقنين المرخص لهم بما يفيد إجادة القراءة والكتابة

وكشفت التحقيقات أن "ثناء .م"، الموظفة بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لم تورد كامل المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص لخزينة محافظة الجيزة لمدة عام كامل بالمخالفة لأحكام القانون، وأهملت "إيناس. م"، مدير إدارة الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة فى الإشراف على أعمال مرؤسيها بقسم الاستعلامات بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه عدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص الخاصة لخزينة المحافظة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقام مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس خلال فترة عمله مفتش سياحي بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة بالتحصيل بالزيادة عن المستحق عن الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب والباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة لمدة عامين ودون توريدها لخزينة محافظة الجيزة نظير تجديد هذه التراخيص، كما لم يورد كامل المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم نظير تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة لمدة عامين بالمخالفة للتعليمات.

ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء كافة المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للدواب والباعة الجائلين والمصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة بالمخالفة لقرارات محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن، وأهمل فى المحافظة على ملفات الرخص الدائمة للدواب بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه فقد عدد 60 ملف من هذه الملفات أبان مدة عمله بالإدارة بالمخالفة لأحكام القانون.

وحصلت "سوزان س" مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قبل إحالتها للمعاش على 61 الف جنيه قيمة الرخص المؤقتة للدواب التى تم تحصيلها من 1004 من أصحاب الدواب دون توريدها إلى خزينة الدولة، و 201 الف جنيه تم تحصيلها من 1004 من أصحاب الدواب قيمة غرامات التأخير لتجديد تراخيص الدواب دون توريدها لخزينة الدولة بالمخالفة لأحكام القانون

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة حصلت لنفسها على 46 ألف جنيه قيمة تجديد تراخيص الرخص المؤقتة للدواب تم تحصيلها بالزيادة من 1004 من أصحاب الدواب، وعدم توريدها لخزينة الدولة، وكذا حصولها لنفسها على 17 ألف جنيه غرامات التأخير التي تحصل نظير عدم التجديد في الميعاد من عدد 82 مواطن بإجمالي 62 ألف جنيه.

كما حصلت على 50 ألف جنيه قيمة تجديد تراخيص الدواب تم تحصيلها بالزيادة عن المستحق من عدد 1105 من أصحاب الدواب و 6200 جنيه غرامات التأخير لعدد 31 رخصة دون توريدها لخزينة الدولة و63 الف جنيه قيمة المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة من الباعه الجائلين، ومبلغ 3780 جنيه تم تحصيلها بالزيادة نظير تجديد تراخيص العاملين بالمنطقة الاثرية بسقارة، ومبلغ 9600 جنيه قيمة المبالغ المستقطعة من المبالغ المحصله من المصورين نظير تجديد التراخيص الخاصه بها دون توريدها لخزينة الدوله لمدة ثلاثة أعوام.