بايدن: إمكانية عقد قمة مع بوتين لإيجاد تسوية للوضع فى أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إمكانية عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إيجاد طريقة لتسوية الوضع في أوكرانيا.

وأكد بايدن، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، نقلتها صحيفة "مترو" الأمريكية، أنه ناقش خلال الاتصالات السابقة مع بوتين إمكانية عقد قمة أخرى، في حال لزم الأمر.

وتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقدم روسيا على خطوة بشأن أوكرانيا، قائلًا إن روسيا ستدفع غاليًا في حال قيامها بغزو واسع النطاق، لكنه أشار إلى احتمالية أن يكون الثمن أقل في حال حدوث "توغل بسيط".

ورغم نفي المسئولين الروس مرارًا وتكرارًا التخطيط لغزو أوكرانيا، إلا أن موسكو حشدت حوالي 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وهو حشد يقول الغرب إنه استعداد لحرب لمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف "ناتو" الأمني ​​الغربي.