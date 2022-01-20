ترشيدًا للمياه.. تأهيل وتبطين 3980,79 كيلو متر من الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ترشيد استهلاك المياه وإنهاء أزمة عدم وصولها إلى النهايات

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل وتبطين 3980,79 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذي يبلغ 15,98 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للتنفيذ.

من جانبه أكد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة ري مختلف المحاصيل الزراعية، وأيضًا توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية المشروع في تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية والحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الري، مشيراً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلًا، لافتاً إلى أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بها.

بالإضافة إلى ذلك، أكد السعدي، جدوى أعمال المشروع القومي فى تحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال مشاركة العديد من الشركات والأفراد في تنفيذ الأعمال، وأيضًا مساهمة المشروع في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الخارج عبر توفير مزيد من فرص العمل.