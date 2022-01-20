الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تاجر مخدرات بحوزته نصف كيلو هيروين برأس غارب

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة مباحث رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط أحد تجار المخدرات، بحوزته كمية من مادة الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات تفيد بتردده على المدينة للقيام بممارسة نشاطه في تجارة المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد حوام رئيس مباحث رأس غارب، يعاونه النقيب مصطفي فاضل معاون مباحث القسم، يفيد بورود معلومات عن المتهم " مصطفى. م. ي"، والمقيم بعزبة النخل، بتردده على المدينة لممارسة نشاطه في تجارة المخدرات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، بإعداد الأكمنة اللازمة وجمع المعلومات والتحريات، تمكنوا من ضبط المتهم سالف الذكر، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر زنة نصف كيلو تقريبًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبالعرض على جهات التحقيق اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط غطاس وبحوزته 120 تذكرة من الهيروين المخدر، وذلك أثناء تردده على منطقة الهضبة بمدينة الغردقة.

حيث تمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط شخص يعمل غطاس بحري وبحوزته 120 تذكرة هيروين أثناء تواجده بمنطقة الهضبة بالغردقة.

ووردت معلومات للعقيد شهاب جابر رئيس فرع المكافحة، تفيد بتردد المتهم بالمنطقة سالفة الذكر، قادمًا من مدينة المحلة، قادمًا الي الغردقة، وبإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

البحر الاحمر مخدرات ضبط مديرية أمن البيلى معاون مباحث تجارة المخدرات كيلو هيروين ضبط تاجر عزبة النخل مديرية أمن البحر الأحمر برأس غارب الهيروين المخدر العرض على النيابة العامة مدير أمن البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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