«فقد يدفع ثمنه الآباء والأطفال».. 6 آثار سلبية يعانيها الأطفال مع «الأبوة الوحيدة»

ليس سهلًا أن تكون مسئولًا عن تربية طفل وتوفير كامل احتياجاته، خاصة إذا لم تكن الأم موجودة، حينها عليك أن تقوم بدور الأب والأم معًا، وهو ما يطلق عليه «الأبوة الوحيدة».

نقدم لكم في السطور التالية عددًا من النصائح كي تجعل الحياة ممتعة لك ولطفلك، وفقًا لتقرير نشره موقع «mom junction»..

الأبوة الوحيدة

ووفقًا للتقرير، فقد تختلف أسباب الأبوة الوحيد فربما كان الأبوين في علاقة وانتهت، أو توفي الشريك أو تم استدعائه إلى وظيفة نشطة، و تختار بعض النساء أن يكن عازبات عن طريق تأجير الأرحام.

التأثيرات الإيجابية للأبوة المنفردة

الرابطة القوية بين الأم والطفل

يؤدي قضاء وقت ممتع مع طفلك الصغير إلى إنشاء رابطة فريدة ستكون أقوى من تلك الرابطة إذا كنت والدًا نوويًا.

شعور قوي بالانتماء للمجتمع

ويلعب أفراد الأسرة الممتدة دورًا فريدًا في حياة الطفل وانتمائه لمجتمعه.

تقاسم المسؤوليات

لن يتحمل الأطفال الذين ينشأون من قبل والد واحد فقط مسؤوليات رمزية للقيام بها، ولكن مساهمتهم في نظام الأسرة الكامل ضرورية بهذه الطريقة، وسيفهم الأطفال قيمة مساهمتهم ويمكنهم الاستمتاع بعملهم ومع ذلك يجب أن يكون هناك هيكل وأدوار ومسؤوليات واضحة بين الوالدين والطفل حتى لا يصبح الطفل مسؤولاً بشكل غير لائق.

النضج

سيجد الأطفال والديهم يعملون بجد، وسيجبرهم ذلك على التعاون والعمل مع والديهم بالإضافة إلى ذلك سيتعلم الأطفال أيضًا إدارة خيبات الأمل في الحياة.

نمذجة دور الوالدين

سوف يدرك الأطفال الذين نشأوا في أسر وحيدة الوالد أهميتها في حياة والديهم، دع أطفالك يوازنون بين احتياجاتهم واحتياجات الأسرة ويجب تعليمهم الأخذ في الاعتبار احتياجات الآخرين أيضًا.

الآثار السلبية للأبوة المنفردة

المشاكل المالية

يعمل معظم الآباء الوحيدين لساعات طويلة لتلبية الاحتياجات المالية للأسرة من الضروري إدارة الأسرة وتربية الأطفال قد تكون هناك فرص عندما تضطر إلى حرمان أطفالك من متطلباتهم ، وقد تضطر إلى التوفيق بشكل متكرر بين الالتزامات المالية.

انخفاض جودة الأبوة والأمومة

تعاني طريقتك في التربية عندما تضيف العديد من المسؤوليات إلى حياتك اليومية فقد لا تستطيع التوفيق بين ساعات العمل الطويلة ووظائف المدرسة الهامة لطفلك.

الأبناء بعد الطلاق

يعاني أطفالك من مشاكل التكيف أو قد يشعرون بالخجل إذا توقف شريكك عن الاهتمام بأطفالك كما كان يفعل من قبل، كما هو الأمر في حالات الطلاق، فقد يعاني أطفالك بشدة من الاستياء.

وقد يحتفظ الأطفال بذكريات سيئة عن طلاقك.

المشاكل العاطفية

من المحتمل أن يعاني أطفالك من مشاكل احترام الذات قد يتوقون إلى المودة ، والتي لن يحصلوا عليها بما يكفي بسبب جدولك المزدحم. وبالتالي ، فقد يفقدون التوقعات في علاقاتهم لاحقًا في الحياة.

الوحدة

تحدٍ آخر يواجهه معظم الآباء غير المتزوجين، فلن يكونوا قادرين فقط على مشاركة صعوباتهم مع زوجاتهم ولكن أيضًا لا يمكنهم مشاركة أفراحهم أيضًا إذا كان الوالد أعزب بسبب وفاة الزوج أو بسبب أي مأساة ، فسيكون من الصعب على الوالد تحمل جميع أنواع المسؤوليات.

صعوبات التكيف

سيواجه الأطفال المشكلات مع والديهم الوحيدين وقد يكون شعورًا بالخسارة والفقر والتعرض المستمر لحجج الوالدين في حين أن إحساس الوالد بالخسارة بسبب الزوج المفقود.