الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء كندا: متحور «أوميكرون» يظهر استمرار التحديات فى المستقبل

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن متحور أوميكرون يظهر أن جائحة كورونا ستستمر في تقديم تحديات في المستقبل.

وطالب "ترودو"، في مؤتمر صحفي بجانب وزير الصحة جان إيف دوكلوس، المواطنين بالاستعداد للتكيف مع الوضع الحالي، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي نتمسك به كحكومة هو أننا سنكون هناك لدعم الكنديين بكل ما يتطلبه الأمر".

ويستعد مسؤولو الصحة في مقاطعة ساسكاتشوان لتدفق حالات دخول المستشفى وغياب العمال حتى منتصف فبراير، بينما تشهد ألبرتا ارتفاعًا في معدلات دخول المستشفيات إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف أكتوبر.

وفي جزيرة الأمير إدوارد، أجبرت حالات العدوى المتزايدة ودخول المستشفيات الحكومة على الحد من أحجام التجمعات وإغلاق الصالات الرياضية وتناول الطعام في الأماكن المغلقة في المطاعم حتى نهاية شهر يناير على الأقل.

إرشادات منظمة الصحة العالمية حول كورونا


من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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