«الصحة» التونسية: تطعيم 11 ألفًا و753 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 11 ألفا و753 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي يبلغ 6 ملايين و140 ألفا و624 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و521 ألفا و938 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و618 ألفا و686 بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغت 12 مليونا و592 ألفا و621 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين بالمنظومة الصحية 7 ملايين و800 ألف و853 شخصًا.



وطالبت الوزارة المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية لتلقي اللقاح.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.