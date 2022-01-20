أمسية الحب والجمال في حضرة الإبداع بمركز سينما الحضارة ... الليلة

يستقبل مركز سينما الحضارة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، بمقرها الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية خلف المسرح الكبير، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، أمسية فنية شعرية تحت عنوان "الحب والجمال في حضرة الإبداع".

هذا ويشارك في الأمسية كل من: الشاعر شريف العاقل ــ الشاعر عصام خليفة ــ الشاعر محمود حسن، وتدير الأمسية المعمارية دكتورة شيماء عمارة. وتتخلل الأمسية فقرات فنية منها فقرة إنشاد وغناء. كما تتطرق الأمسية إلي علاقة الفن والشعر بالعمارة والهندسة، حيث أن كل المشاركين في الأمسية يعملون في مجال الهندسة المعمارية، ودراستهم جاءت في كليات الهندسة المختلفة.

ــ ملك الجاز يحيي خليل علي مسرح سيد درويش

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل لموسيقي الجاز والذي يحييه الفنان يحيي خليل. حيث يقدم خلال الحفل عدد من أعماله الخاصه الى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية من بينهم: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ويشاركه مجموعة من أهم العازفين فى مصر هم محمد علي ( كمان) ، محسن علام ( أكورديون ) ، محمد السواح ( ترومبت ) والمغنيه الفرنسيه ديجايما التى تؤدى مختارات من أعمال الجاز العالمية .

وكان يحيى خليل قد أنهى جولة فنية فى الولايات المتحدة الأمريكية قدم خلالها سلسلة حفلات أبرزها يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام، كما شارك بحفل فى حديقة شيكاغو هامبولدت، ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى وهو المهرجان الذى تضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى تناغم فريد أن يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الأمر الذى جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية.



ــ أولى عروض "زفير" للرقص الحديث بمسرح الجمهورية

كما تقدم دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء اليوم، علي مسرح الجمهورية، عرضا جديدا يحمل عنوان "زفير" لفرقة الرقص المسرحي الحديث، تصميم وإخراج مناضل عنتر، ديكور المهندس أحمد زايد وإضاءة الدكتور عمرو عبد الله الشريف.

تناقش فكرة عرض "زفير" مدى الخوف الذي يعيشه الإنسان منذ أولى لحظاته على الأرض وكم المواجهات التي تدلل على شراسة المخلوقات الأخرى هذا الشعور الطاغي الذي يعبر عن المعاناة ليشل القدرة ويخضع الجسد والفكر لحالات من التوتر من مخاطر حقيقية كانت أم وهمية، أكيدة كانت أم محتملة، ليدفع بالسلوك، أحياناً، إلى خارج حدود المنطق.

عرض "زفير" أداء كل من: عمرو البطريق، عمرو عاطف، أحمد محمد، محمد سمير، محمد منصور، محمد علي، محمد الجمل، مينا ثابت، كريم، رشا الوكيل، شيرلي، حبيبة، روان، مرام، بسنت، شيماء، مارينا.