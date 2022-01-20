بايدن: الصينيون غامضون حول حقيقة ظهور فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أثار مع الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمتهما عبر الإنترنت في نوفمبر الماضي قضية الشفافية حول جحقيقة ظهور فيروس كورونا في العالم.

ورد بايدن عن سبب "عدم إصراره على الشفافية" في ما يتعلق بظهور كورونا في مفاوضاته مع نظيره الصيني: "أصريت على هذه المسألة مع جين بينج".

وأضاف: "لقد أثرت قضية الشفافية. أمضيت الكثير من الوقت أثناء المحادثة مع شي جين بينج.. الحقيقة هي أن الصينيين ببساطة، غامضون في ما يتعلق بفيروس كورونا".

وردا على سؤال عما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان، قال: "أكدت بوضوح أننا نؤيد قانون العلاقات مع تايوان، انتهى الموضوع. إنها مستقلة وتتخذ قرارات خاصة بها".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وهونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، وخاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

وفي سياق أخر، توقع الرئيس الأمريكي، أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرك عسكري داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.

وأضاف في مؤتمر صحفي "ظني أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". وأشار بايدن إلى أن رد الولايات المتحدة والغرب يمكن أن يتحدد بناء على ما تفعله روسيا وسط مخاوف أمريكية من احتمال شن هجوم على أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع.

ومضى يقول: "روسيا ستحاسب إذا قامت بالغزو، وهذا يعتمد على ما ستفعله. سيكون الأمر مختلفا لو كان توغلا محدودا".

وتابع: "لكن لو فعلوا حقا ما بمقدورهم فعله... سيكون الأمر كارثة لروسيا إذا غزت أوكرانيا ثانية".