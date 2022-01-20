«أونكتاد»: تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تظهر انتعاشا قويا فى 2021

أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أظهرت انتعاشًا قويًا في عام 2021 وتتجاوز ما قبل وباء كورونا بزيادة 77%، حيث وصلت إلى 1.65 تريليون دولار من 929 مليار دولار في عام 2020، لتتجاوز بذلك مستوى ما قبل وباء كورونا.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن الاقتصادات المتقدمة شهدت أكبر ارتفاع حتى الآن حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بحوالي 777 مليار دولار في عام 2021، مضيفًا أن أكثر من 80٪ من الزيادة في التدفقات في أوروبا كان ناتجًا عن التقلبات الكبيرة في اقتصاديات القنوات في الوقت الذي تضاعفت التدفقات الوافدة إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف حيث عزى الارتفاع بالكامل إلى زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

وأضاف التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية زادت بنسبة 30٪ لتصل إلى ما يقرب من 870 مليار دولار، وذلك مع تسارع النمو في شرق وجنوب شرق أسيا (+20٪) والانتعاش إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وزيادة غرب أسيا.

وأفاد التقرير بأن التدفقات الوافدة إلى أفريقيا ارتفعت حيث شهد معظم المتلقين في جميع أنحاء القارة ارتفاعًا معتدلًا في الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه التقرير إلى أن ثقة المستثمرين كانت قوية في قطاعات البنية التحتية مدعومة بشروط التمويل طويلة الأجل المفضلة وحزم تحفيز التعافي وبرامج الاستثمار الخارجية، مشيرًا إلى أن الصفقات الدولية لتمويل المشاريع ارتفعت بنسبة 53٪ من حيث العدد و91٪ من حيث القيمة مع زيادات كبيرة في معظم المناطق ذات الدخل المرتفع وفي أسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ولفت التقرير إلى أنه في المقابل لا تزال ثقة المستثمرين في الصناعة وسلاسل القيمة العالمية ضعيفة، مضيفًا أن النظرة المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022 تعتبر إيجابية.