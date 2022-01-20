الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: لقاح «فالنيفا» يحيد أوميكرون فى الدراسة المعملية الأولية

لقاح فالنيفا
لقاح فالنيفا

قالت شركة الأدوية الفرنسية "فالنيفا" إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) يحيد المتحور أوميكرون في الدراسة المعملية الأولية، مما يعزز فرص اللقاح بينما يسعى إلى الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة، في بيانها، إن 30 شخصا شاركوا في التجارب انتجت دماء 26 منهم أجساما مضادة محيدة ضد المتحور أوميكرون، بينما أنتجت دماء جميع المشاركين الـ30 أجساما مضادة ضد المتحور دلتا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فالنيفا قولها إن بالنسبة للسلالة الأصلية، كانت نسبة تحييد الفيروس أقل بمقدار 7ر2 مرة بالنسبة لدلتا و7ر16 مرة بالنسبة لأوميكرون.

ويأتي هذا التطور مع توقع الشركة الحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية في أوروبا والمملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري لاستخدام اللقاح.

وسجلت فرنسا، أكثر من 430 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما دفع الحكومة إلى
تمديد أمر إلزامي بالعمل من المنزل في إطار جهود الحد من انتشار الوباء في البلاد.

وبحسب بيانات مكتب الصحة العامة في فرنسا، سجلت البلاد اليوم 436 ألفا و167 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 464 ألفا و769 أمس الثلاثاء. كما ارتفع عدد الوفيات جراء البلاد بواقع 231 اليوم، ليصل الإجمالي إلى 127 ألفا و869، منذ تفشي كورونا في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم.

كانت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن أخطرت ممثلي النقابات العمالية، أن الحكومة تعتزم تمديد العمل من المنزل لمدة أسبوعين إضافيين.

ويقضي القرار الإلزامي بالعمل من المنزل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، على الأقل.

وبحسب بلومبرج، تقترب فرنسا من فرض شرط تلقي التطعيم ضد كورونا للسماح بدخول أي مكان عام، واستبعاد من لم يتلقوا التطعيم من نطاق واسع من الأنشطة، تتراوح من ارتياد المطاعم إلى الذهاب إلى المسارح، وركوب القطارات والطائرات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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