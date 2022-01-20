تعرف على إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك مكتبة الإسكندرية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للعرض وآخر للبيع. ينطلق المعرض في 26 يناير 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 6 فبراير 2022.

وتعرض مكتبة الاسكندرية أحدث مطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنها كتاب "بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية"، من تأليف الدكتور أحمد مختار العبادي وتصدير الدكتور مصطفى الفقي.

يقع الكتاب في مجلدين، ويتناول فصولًا من التاريخ والحضارة الإسلامية في مراحلها التاريخية المتعاقبة، منها صور من دور مصر الريادي في العصر الإسلامي الوسيط، وحضارة الإسكندرية وتاريخها في العصرين الفاطمي والأيوبي، والحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية، ودولة سلاطين الأتراك في الهند، وأوجه الشبه بينها وبين دولة المماليك الأتراك في مصر، والمعراج وصداه في التراث الإنساني.



كما يضم الكتاب دراسات تناولت العلاقات بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه، وغيرها من الموضوعات المهمة في تاريخ الحضارة الإسلامية.

ــ كتاب "أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين"

من تأليف الدكتور حسين عبد البصير وتصدير الدكتور مصطفى الفقي.

يتناول الكتاب أهم الاكتشافات الأثرية في مصر والعالم في القرن العشرين؛ ذلك القرن الذي امتاز بعدد من علماء الآثار الأفذاذ الذين حقَّقوا نتائج وإنجازات مذهلة لم يسبق لها مثيل، حين نقَّبوا ونشروا عبق الآثار القديمة على العالم أجمع. ويستعرض الكتاب عددًا من أبرز هذه الاكتشافات التي تم تناولها في السينما العالمية بشكل احترافي، التي قامت بالترويج لتاريخ وآثار مصر والعالم. وتضمّن الكتاب الاكتشافات في المواقع الأثرية، أو التي يُعرض بعض منها في متاحف العالم، فهي تُعدّ كنز الإنسان الباقي للتعرف على ماضيه العريق، وهي ثمرة جهود علماء الآثار في مصر والعالم.

ــ كتاب "ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"

من تأليف الدكتور مدحت عيسى وتصدير الدكتور مصطفى الفقي. يتألف الكتاب من فصلين وثلاثة ملاحق؛ عُنون الفصل الأول بـ «الكتابة والإملاء»، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان «من أسرار العربية»، وانتهى الكتاب بثلاثة ملاحق؛ أحدها للألفاظ والعبارات التي يكثر دورانها في المخطوطات العربية، والثاني لصور المخطوطات والنقوش المشار إليها في متن الكتاب، والثالث لصنوف الخطوط المتنوعة من خلال نماذج مخطوطة.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضًا مجلة "ذاكرة العرب"، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع، وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلاً عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي.