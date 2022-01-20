جولة تفقدية مسائية لوكيل صحة الغربية لمتابعة سير العمل بمستشفى صدر طنطا

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية ليلية على مستشفى صدر طنطا، برفقة عبد الله الجبالي وكيل مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتفقد سير العمل بالمستشفيات، وللتأكد من سير العمل تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واطمئن وكيل الوزارة، على المرضى والخدمات المقدمة لهم، ومدى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الفريق الطبي بالطرق الاحترازية والوقائية اللازمة، والنظافة والتطهير لأقسام المستشفيات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للرقابة والمتابعة المكثفة والمستمرة على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وخطة مديرية الشئون الصحية بالغربية، وفي ختام الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الأطقم الطبية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أصدر قرارًا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي غير مرخص و به عمالة غير مرخصة، يقوم ببيع أدوية تخسيس مجهولة المصدر وممنوع تداولها وغير حاصلة على تصريح وزاره الصحة بالمحلة الكبرى، وتم عمل محضر بالواقعة، وتحريز الأدوية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغرببة، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة، لشن حملة مكبرة للمرور علي المنشأت الخاصة بمركز المحلة، وتم تنفيذ قرار غلق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المركز بكامل محتوياته وتحريز الأدوية المضبوطة.

كما أكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة الغربية لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.