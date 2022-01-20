فرنسا: إصابات كورونا تتجاوز 430 ألفا لليوم الثانى على التوالى

سجلت فرنسا، أكثر من 430 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما دفع الحكومة إلى

تمديد أمر إلزامي بالعمل من المنزل في إطار جهود الحد من انتشار الوباء في البلاد.



وبحسب بيانات مكتب الصحة العامة في فرنسا، سجلت البلاد اليوم 436 ألفا و167 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 464 ألفا و769 أمس الثلاثاء. كما ارتفع عدد الوفيات جراء البلاد بواقع 231 اليوم، ليصل الإجمالي إلى 127 ألفا و869، منذ تفشي كورونا في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم.



كانت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن أخطرت ممثلي النقابات العمالية، أن الحكومة تعتزم تمديد العمل من المنزل لمدة أسبوعين إضافيين.



ويقضي القرار الإلزامي بالعمل من المنزل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، على الأقل.



وبحسب بلومبرج، تقترب فرنسا من فرض شرط تلقي التطعيم ضد كورونا للسماح بدخول أي مكان عام، واستبعاد من لم يتلقوا التطعيم من نطاق واسع من الأنشطة، تتراوح من ارتياد المطاعم إلى الذهاب إلى المسارح، وركوب القطارات والطائرات.

وكانت أعلنت شركة "فايزر" العالمية لتصنيع الأدوية عزمها استثمار 520 مليون يورو على مدار 5 سنوات في فرنسا لدعم إنتاج وبحوث العلاجات ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث سيتم إنتاج جزء من العلاج المضاد لكورونا في موقع صناعي في إقليم (البرانس الأطلسية) بجنوب غرب فرنسا.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية - أنها تستعد لتكليف شركة "نوفاسيب" الفرنسية المتخصصة بخدمات قطاع صناعة الدواء بجزء من الإنتاج العالمي من المكون الفعال لحبوبها المضادة لفيروس "كوفيد -19" المسمى (باكسلوفيد) بهدف الإنتاج على الأراضي الفرنسية.

وأضاف البيان أن الشركة تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 120 مليون صندوق من هذا الدواء في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري.