استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تسجيل 4 آلاف و60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و231 ألفا و909 إصابات.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 132 ألفا و132 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 6 ملايين و71 ألفا و217 شخصا حتى الآن. ويوجد حاليا 1271 شخصا من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 628 ألفا و166 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، تسع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 8 آلاف و550 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /ترند/ الأذرية. وتعافى على مدار أمس، 543 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 610 آلاف و23 شخصا.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 1615 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 296 ألفًا و 77 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 844 حالة وفاة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و 986 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 1745 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 9 حالات وفاة. ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إندونيسيا حتى الآن إلى 4 ملايين و275 ألفا و528 شخصا، وتبلغ الوفيات 144 ألفا و192 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و959 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و142 حالة وفاة. وقالت إن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في فيتنام وصلت حتى الآن إلى 2 مليون و78 ألفا و87 حالة، بينما تبلغ الوفيات 36 ألفا و114 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و642 ألفا و294 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 28 ألفا و176 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بور ثوم ألو/ البنغالية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي على مدار أمس 473 شخصا

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9 آلاف و502 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 877 ألفا و717 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 11 ألفا و628 حالة. وتعافى على مدار أمس، 613 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 818 ألفا و160 شخصا.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 892 إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 598 ألفا و536 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و243 حالة وفاة.

وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 359 حالة وفاة، و108 ألفا و 69 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 152 ألفا و872 حالات، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 15 مليون و506 ألفا و750 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 248 حالة وفاة، و192 ألف و380 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 142 ألفا و205 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 9 ملايين و219 ألفا و391 إصابة.

