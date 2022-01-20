الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع العجز فى إمدادات السكر العالمية مع انخفاض إنتاج الصين

السكر
السكر

أعربت مجموعة الخدمات المالية العالمية (ستونكس) عن توقعاتها بتدهور ميزان إمدادات السكر في العالم في موسم عامي 2021 / 2022 والذي بدأ في أكتوبر الماضي بسبب انخفاض الإنتاج في الصين، التي تعتبر أحد أكبر الدول المستوردة للسكر في العالم.


ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن (ستونكس)، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لها، إن الموسم سيشهد تجاوز الطلب للإنتاج للعام الثالث على التوالي، متوقعة عجزًا في الإمدادات يبلغ 1.9 مليون طن، ما سيُعد أكبر من عجز 1.8 مليون طن كانت قد توقعته في نوفمبر الماضي، موضحة في تقريرها أن الصقيع الذي شهدته مدينة جوانجشي، التي تعتبر من أهم مناطق إنتاج السكر في الصين، بجانب تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى يُنظر إليها على أنها أكثر ربحية، أدى إلى خفض توقعات إنتاج السكر في البلاد.


وأشارت المجموعة إلى أنها خفضت تقديراتها لإنتاج السكر في الصين 300 ألف طن ليصل إلى 10 ملايين طن خلال موسم 2021 /2022، أي أقل بنسبة 6.3% عن الموسم السابق، لافتة إلى أن الوضع سيؤدي إلى واردات قوية للصين خلال العام تقدر بما يتراوح بين 4.5 مليون و 5.5 مليون طن، في حين أكدت المجموعة تقديراتها لإنتاج السكر في الهند وتايلاند بما يبلغ 31.5 مليون طن و10.7 مليون طن على التوالي، لأن كلا المنتجين الكبار شهدا محاصيل جيدة خلال الموسم المذكور.
 

كما أبقت المجموعة أيضًا على وجهة نظرها بشأن محصول قصب السكر البرازيلي الجديد المُنتج في وسط وجنوب البرازيل، مع إنتاجها 34.5 مليون طن من السكر خلال الموسم المذكور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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