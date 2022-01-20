موريتانيا: 438 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 56 ألفًا و296 إصابة.

وذكر بيان للوزارة، أن إجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الوباء في البلاد بلغ 914 وفاة بعد تسجيل وفاة 3 حالات خلال الـ(24) ساعة الماضية، وأن إجمالي حالات الشفاء بلغ 44 ألفًا و947 حالة بعد تسجيل تعافي 1175 حالة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وكان وزير الصحة الموريتاني، الدكتور سيدي ولد الزحاف، قد قال إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير -في تصريحات صحفية- أن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.

ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.

إرشادات منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا



ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.