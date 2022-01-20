تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

سجل عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6216 إصابة جديدة و14 وفاة، و2789 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و117 ألفا و397 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و28 حالة، والشفاء إلى مليون و67 ألفا و780 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و532 ألفا و878 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و133 ألفا و132 شخصا.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 1359 إصابة جديدة، و8 حالات وفاة، فيما تماثل 576 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 228 ألفا و918 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و443 حالة، والشفاء إلى 156 ألفا و203 حالات.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6643 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 840 ألفا و514 حالة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بإجمالي 9 آلاف و429 حالة، فيما بلغ إجمالي الشفاء 692 ألفا و320 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.