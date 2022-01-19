الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس كوريا الجنوبية يصل القاهرة ضمن جولة بالشرق الأوسط

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

أعلن الحساب الرسمي لرئاسة كوريا الجنوبي، وصول رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن، الأربعاء، إلى مطار القاهرة وذلك فى آخر محطة له ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

وكتب الحساب الرسمى لرئاسة كوريا الجنوبية: "وصل الرئيس مون جاى إن، الذى يزور 3 دول فى الشرق الأوسط، إلى مطار القاهرة الدولي فى مصر، الوجهة الأخيرة للجولة، حوالى الساعة 6:20 مساءً (بالتوقيت المحلى) يوم 19".

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الكوري مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، سبل زيادة تطوير الشراكة الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية، وسيحضر منتدى أعمال ليناقش سبل تعزيز التعاون فى الأعمال الصديقة للبيئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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