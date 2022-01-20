الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد إجازة عيد الشرطة 2022

إجازة عيد الشرطة
إجازة عيد الشرطة 2022

تتصدر “إجازة 25 يناير 2022” محرك البحث العالمي جوجل، بنسب مشاهدة عالية بما يخص موعد إجازة ٢٥ يناير والتى بدورها تصدرت القائمة الرئيسة للموقع منذ انتهاء عيد الميلاد المجيد وتقديم إجازتها.

ويستعرض "الدستور" فى تلك السطور كيفية تطبيق قواعد إرجاء الإجازات الرسمية التي قام مجلس الوزراء بوضعها رغبة في تجنب تعطيل مصالح المواطنين وأجندة الإجازات الكاملة في الدولة المصرية.

لم تتبق إلا أيام قلائل على الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من هذا الشهر الجاري، فقد يتم تعطيل المصالح الحكومية كافة وقد يحصل الموظفون على إجازات عدة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات والعاملين بها والذي ينص على أحقية الموظف الذي يعمل في أيام الإجازات الرسمية على أجر مضاعف.

ويأتي عيد الشرطة يوم الثلاثاء 25 يناير ويتم إرجاؤها إلى يوم الخميس الموافق 27 يناير وذلك طبقا  لقرار رئاسة مجلس الوزراء الجهة المنوطة، وذلك بتنظيم الإجازات الرسمية في جميع مناسبات الدولة الاجتماعية والقومية والوطنية والدينية  للعاملين بالقطاعين العام والخاص. 
 

قواعد إرجاء الإجازات الرسمية وفقا لقرار مجلس الوزراء
فقد قام مجلس الوزراء مؤخرا بإجراء عمليات تنظيم  لكافة الإجازات الرسمية للدولة بجميع المناسبات على أن يتم بالفعل  ترحيل الإجازات الرسمية من منتصف الأسبوع وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع سواء قبل أو بعد المناسبة فيما عدا إجازات الأعياد الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، تجنبا لحدوث أية  تعطيلات للمصالح الحكومية والإدارات المحلية شركات قطاع العام وقطاع الأعمال مرتين في الأسبوع الواحد.

 

اجازة 25 يناير 2022 جوجل موعد إجازة ٢٥ يناير انتهاء العيد الميلاد المجيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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