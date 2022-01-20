الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لقاءات مهنية وإعلامية بالجناح المصرى فى أول أيام المعرض الدولى للسياحة والسفر «الفيتور»

الجناح المصري بمعرض
الجناح المصري بمعرض اسبانيا

لقاءات مهنية وإعلامية  بالجناح المصري في أول أيام المعرض الدولى للسياحة والسفر  "الفيتور" Fitur |.


وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للسياحة والسفر  "الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين  بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي تستمر فعالياته حتى ٢٣ يناير الجاري، والذي تشارك به وزارة السياحة والآثار هذا العام بجناح مساحته 300 م2.

 

وقد تم افتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض بحضور السفير يوسف مكاوي سفير  مصر بإسبانيا، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وماجد أبوسديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  والوزير المفوض أحمد نصر رئيس المكتب التجاري بمدريد، والسيدة نائب السفير، وأعضاء السفارة المصريه بمدريد.

وبدأت فعاليات اليوم الأول، بقيام ماجد أبو سديرة بعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة مع شركاء المهنه، تم خلالها مناقشه آليات عودة الحركة السياحية العالمية بشكل عام، والتعاون بين منظمي الرحلات الأسبان والهيئة بشكل خاص للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الاسباني، وإمكانية  تنفيذ حملات إعلانية مشتركة.

وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، فقد تم عقد عدد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، تم خلالها الحديث عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها مصر في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والسائحين والمواطنين، وآخر مستجدات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ، والتأكيد على جاهزية المقصد المصرى لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

وتناولت هذه اللقاءات أيضا الحديث عن احتفاليتي موكب المومياوات الملكية والأقصر... طريق الكباش وما لهما من مردود ترويجي سياحي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح مساحته 300 م2، بمشاركه عدد من العارضين من القطاع  السياحي الخاص، يمثلون  عدد (13) شركة سياحة، و(9) فنادق، إلى جانب مكتب مصر للطيران.

مصر جنوب سيناء اسبانيا محافظ جنوب سيناء السفارة المصرية وزارة السياحة والآثار الحركة السياحية العاصمة الإسبانية

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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