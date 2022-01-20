الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعتبارا من غدا

نقل رحلات مصر للطيران المتجهة إلى البحرين لمبنى الركاب 2

رحلات مصر للطيران
رحلات مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران عن نقل جميع رحلاتها  مصر من مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي بدلا من مبني الركاب رقم ٣، وذلك اعتبارا من الخميس ٢٠ يناير الجاري، خاصة رحلاتها من القاهرة إلى البحرين رقم MS920. 

وتوجهت مصر للطيران لعملائها من المسافرين إلى ضرورة أن يتوجهوا لمبنى الركاب رقم ٢ لجميع المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى البحرين.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ٦ رحلات أسبوعياً بين القاهرة والبحرين إقلاع الساعة ١٣:٤٥ ظهرا من القاهرة. 

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين. 

في الوقت نفسةً أوضحت  وزارة الطيران، في منشور للعاملين، استمرار الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، إلى أن هناك شرطانلحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتيذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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