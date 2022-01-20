تعرف على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية فى 2022

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية.. يبحث الكثيرون من المواطنين القائمين بعمل المخالفات على محرك البحث الاجتماعي "جوجل" لمعرفة أبرز التفاصيل الخاصة بالمخالفات المستحقة عليهم من خلال القيام بعملية الاستعلام عن مخالفات المرور للعام الجاري ٢٠٢٢، ومن ثم يستوجب على كل مواطن معرفة أهم الخطوات الأزمة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢، حيث يتابع المصريين للراغبين في دفع الغرامات.

الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢



في هذا التقرير، تستعرض "الدستور" أبرز الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة مخالفات المرور ٢٠٢٢، كما تستعرض للقراء طرق الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم من خلال عرض الرابط المباشر الخاص بلاستعلام الخاص بالنيابة العامة المصرية عن مخالفات المرور ٢٠٢٢.

فقد يتمكن أصحاب السيارات المختلفة الدخول علي الموقع الرسمي الذيي حددته النيابة العامة المصرية للاستعلام عن مختلفات المرور لعام ٢٠٢٢ إلي جانب الخدمات كافة التي تقدمها إدارة المرور على الإنترنت.

كما ي للمواطنين القيام بالاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات، إلى جانب للمبالغ المفترض تسديدها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني بهدف إنجازا الوقت وعدم التكدس في ظل اهتمام الدولة وذلك بالحفاظ على صحة المواطنين من خلال التباعد الاجتماعي، وذلك فى ظل انتظار انتشار فيروس كورونا.

أهم خطوات عملية الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢

وقد تضمن الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 خلال هذا الرابط “هنا”.

كما يقوم المواطنون بالدخول على الموقع أو الرابط الرسمي للنيابة العامة المصرية، واتباع الخطوات التالية:

أولا: يقوم الراغب بإتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.

ثانيا: ومن ثم إتمام عملية الاختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة.

ثالثا: يتم اختيار الاستعلام عن عملية المخالفات الخاصة برخص المركبات او رقم لوحة الدراجة النارية

رابعا: كما يقوم المستعلم بإدخال بيانات السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها.

خامسا: إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "أرقام وحرف".

سادسا : يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات.

ومن ثم يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن قيمة المخالفات التي يجب دفعها.