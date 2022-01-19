الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مسن تخلص من شقيق زوجته حرقًا فى المنصورة للجنايات

متهم
متهم

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية سائقا بالمعاش إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لاتهامه بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار بضربة بأداة حديدية وإشعال النيران به بعد خلاف شب بينهما بسبب قطع المتهم المياه والكهرباء عن المنزل لخلاف على الإرث بينهما.

ووجهت النيابة للمتهم "عبدالحكم.إ.إ" 65 سنة، سائق بالمعاش ومقيم بشارع سيدي يسن بمدينة المنصورة بأنه فى 3/9/ 2021 بدائرة قسم شرطة اول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "رضا عوض خطاب محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لما فاض من صدره من غيظ مفتري وعقلا أداره شيطانة وجسدا استجاب لفريتهما وما أن استحضره آلية وظفر به حتى سدد "أداة" قطعة حديدية برأسة فطرحه أرضا وخطت أقدمة لإحضار جالون يحوي مادة معجلة على الاشتعال "جازولين" وقصد به إلى حيثما أرقده وذهبت عنه همته الواهنة فنفثه على جسده وأوصله بمصدر لهب فالتهمت النيران جسده محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واوصد عليه باب العقار لتستحكم النيران منه حتي تجرع سكرة موتة قاصدا ازهاق روحه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بوضع النار عمدا فى المسكن المملوك لورثة زوجته بأن قام بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف وسكب مادة معجلة على الإشتعال اشتعلت به النيران وامتدت محتوياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المستشار علاء السعدني المحامي المنصورة محكمة دائرة

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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