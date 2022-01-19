العراق: استهداف منزل النائب الثانى لرئيس البرلمان فى كركوك

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأربعاء، باستهداف شاخوان عبد الله منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي في محافظة كركوك برمانة يدوية.

وذكرت الوكالة أن منزل شاخوان بمنطقة «رحيم أوه» تم استهدافه برمانة يدوية دون تسجيل أضرار.

في سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، عن القبض على إرهابيين اثنين يوزعان كتبًا تكفيرية في محافظة صلاح الدين.

ذكرت الخلية، في بيان، أنه بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة "14" أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أكدت وجود إرهابيين اثنين يوزعان الكتب التكفيرية التي تروج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الشرقاط الأيسر بمحافظة صلاح الدين، تم القبض عليهما، مشيرة أنهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/ إرهاب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الوزارة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية- بأنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية، تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في منطقة «الرش» بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأشار البيان إلى أنه "تم إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد، خاصة عقب تعرض مقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لهجوم صاروخي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن الإطاحة بمسئولين اثنين عن الحوالات المالية لداعش الإرهابي في كركوك.