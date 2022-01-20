أكاديمية الفنون نعته.. وفاة ماهر راضي مدير التصوير السينمائي

رحل عن عالمنا ، مدير التصوير السينمائي والمبدع الكبير الدكتور ماهر راضي أستاذ التصوير بالمعهد العالي للسينما، الذي يعد واحد من رموز فنون المدرسة التعبيرية في مجال التصوير السينمائي في مصر والعالم العربي، والحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن إصداره الهام "فن الضوء".

من جانبها، نعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون الدكتور ماهر راضى بخالص العزاء لأسرته وعائلته وتلاميذه وان يسكنه فسيح جناته .

ونعى نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في بيان صحفي، جاء فيه: "وداعا أستاذ تقنيات وجماليات الصورة البصرية الأستاذ الدكتور ماهر راضي.. خبرة متميزة، أناقة استخدام آليات وإمكانيات كاميرا التصوير السينمائي".

وتابع البيان: "أثريت الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة، أسبغت على التكوين البصري للصورة جمالا وتميزا بحس مرهف وخبرة نسجت منمنمات تشكيلية ساهمت في نقل الواقع بإبداع وتفرد".

يذكر أن مدير التصوير ماهر راضي، حاز على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية ، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب في الفنون عن كتاب " فكر الضوء "عام 2009، وجائزة الدولة التشجيعية فــرع التصــوير السينمائي عـام 1990 ، وجائزة التصـوير الأولى من المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لأحسن مدير تصوير سينمائي لعام 1981 عن فيلم "الجحيم"، وجائزة أحسن تصوير من جمعية الفيلم عن فـيلم " الهروب من الخانكة " عـام 1987 ، وجائزة أحسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عن فيـلم" أيام الغضـب " عـام 1989 .

جائــزة التصــوير الأولـى فــي مسابـقة وزارة الثقـافة المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لعـام 1993 عن فيلم "الرقص مع الشيطان"، و جائـزة جمعيـة فــن السينما أحسـن تصــوير عـن فيــلم "الـرقص مـع الشيطان"1994 ، وجائزة أحسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عــن فيــلم"دانتيــــلا" عــام 1997، وجائزة جمعية فـن السينما أحسـن تصــوير عـن فيلــــم"الشرف"2001 .