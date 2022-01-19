الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آيتن عامر تفكر في تكرار تجربة «بناقص» في الفلانتين

أيتن عامر
أيتن عامر

حققت الفنانة أيتن عامر، نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بعد عرض كليب “بناقص” الذي طرحته على طريقة الفيديو كليب، وحصد نسب مشاهدات عالية، مترصدًا الترند.

وقالت “أيتن” في تصريح خاص لـ “الدستور” إنها تعكف خلال الفترة الحالية على التجهيز لاغنية جديدة من المقرر طرحها بالتزامن مع عيد الحب العالمي “الفلانتين”، مشيرة إلى أنها تفكر في تصويرها على طريقة الفيديو كليب يضًا ولكنها ستنظر إلى جدول أعمالها خاصة وأنها مرتبطة حاليًا بتصوير مسلسل “مكتوب عليا” مع الفنان أكرم حسني والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. 

وتجسد ايتن عامر ضمن أحداث مسلسل “مكتوب عليا” دور فتاة تدعى “رقية” ابنة خالة أكرم حسني وتجمعهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية وبها لمسة كوميدية وخط رومانسي.

وكانت أيتن عامر طرحت مؤخرا أغنية “بناقص” من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة.

وتعد أغنية "بناقص" أول عمل غنائي لـ آيتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً كافياً حرصاً من كافة الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة، وأغنية "بناقص"، ومن كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن أيتن شاركت في موسم الرياض بمشاركتها الفنان الكوميدي محمد هنيدي الذي افتتح العروض المسرحية لموسم الرياض 2021، بعرض مسرحي جديد يحمل عنوان "سلام مربع" على مسرح بكر الشدي في البوليفارد.

ويؤدي هنيدي في المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة، ويشارك في بطولة المسرحية محمد ثروت، وأيتن عامر، وميرنا نورالدين، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أغنية جديدة الفلانتين كليب أيتن عامر أغنية جديد بناقص كليب بناقص

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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