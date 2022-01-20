الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة جديدة تربط بين مشاكل الأسنان وأمراض الكلى الخطيرة

مشاكل الأسنان وصحة
مشاكل الأسنان وصحة الكلى

تعتبر مشاكل الأسنان من الأمراض المزعجة، التي توثر على نمط حياة الفرد، فهي من المشكلات التي لا يجب التهاون بها، فمؤخرًا ربط عدد من العلماء مشاكل اللثة والأسنان بخطر الإصابة بأمراض الكلى، حسبما ذكره موقع " best life online" الطبي.

أوضح الأطباء، أنه غالبًا لا تظهر أعراض مرض الكلى المزمن، الأمر الذي يساهم في عدم تشخيص المرض مبكرًا، حيث تتمثل الأعراض في  الإرهاق، صعوبة النوم، حكة الجلد، كثرة التبول.

يقول الخبراء إن هناك أعراضًا أقل شهرة قد يعاني منها أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى، فقد ربط الأطباء أمراض الكلى بمشكلة صحة الفم.

حصى الكلى.. هل أنت في خطر؟

إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان والتهابات اللثة بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب مشاكل في الكلى، فعلى الرغم من أنه ليس أحد أعراضه المعروفة، إلا أن المصابين بمرض الكلى هم أكثر عرضة لتطور تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

يضيف الخبراء، أن مرض الكلى المزمن يمكن أن يؤثر على كمية ومحتويات اللعاب، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بعدوى الفم، مثل  تسوس الأسنان نتيجة لنقص اللعاب.

كما يمكن أن تؤثر أسنانك على كليتيك، فالعناية الجيدة بالأسنان مهمة للجميع، فعندما تصيب الجراثيم الفم، يقاوم الجسم الالتهاب، وهذا يعد هذا أمرًا جيدًا على المدى القصير، فهو يعني أن الجسم يعالج المشكلة بشكل مباشر عن طريق توصيل خلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة.

تضيف مؤسسة الكلى الوطنية، أن الجراثيم من عدوى الفم يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم ، خاصة إذا كان جهاز المناعة لديك ضعيفًا، إلى جانب المعاناة من تسوس الأسنان المتكرر أو أمراض اللثة، هناك العديد من الأعراض الأخرى لصحة الفم التي يمكن أن تنتج عن أمراض الكلى، وتشمل تضخم اللثة أو جفاف الفم، البقع البيضاء أو الالتهابات الفيروسية. 

الكلى online دراسة جديدة أمراض الكلى تسوس الاسنان مشاكل الأسنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

أول تعليق من كيروش بعد فوز منتخب مصر على السودان والتأهل لثمن النهائى

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

«كامل العدد».. علي الحجار يُشعل حماس الجماهير بالإسكندرية (صور)

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات فى عدة مدن إسرائيلية احتجاجا على هدم منزل عائلة فلسطينية

«المالكى» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين