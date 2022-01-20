دراسة جديدة تربط بين مشاكل الأسنان وأمراض الكلى الخطيرة

تعتبر مشاكل الأسنان من الأمراض المزعجة، التي توثر على نمط حياة الفرد، فهي من المشكلات التي لا يجب التهاون بها، فمؤخرًا ربط عدد من العلماء مشاكل اللثة والأسنان بخطر الإصابة بأمراض الكلى، حسبما ذكره موقع " best life online" الطبي.

أوضح الأطباء، أنه غالبًا لا تظهر أعراض مرض الكلى المزمن، الأمر الذي يساهم في عدم تشخيص المرض مبكرًا، حيث تتمثل الأعراض في الإرهاق، صعوبة النوم، حكة الجلد، كثرة التبول.

يقول الخبراء إن هناك أعراضًا أقل شهرة قد يعاني منها أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى، فقد ربط الأطباء أمراض الكلى بمشكلة صحة الفم.

حصى الكلى.. هل أنت في خطر؟

إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان والتهابات اللثة بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب مشاكل في الكلى، فعلى الرغم من أنه ليس أحد أعراضه المعروفة، إلا أن المصابين بمرض الكلى هم أكثر عرضة لتطور تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

يضيف الخبراء، أن مرض الكلى المزمن يمكن أن يؤثر على كمية ومحتويات اللعاب، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بعدوى الفم، مثل تسوس الأسنان نتيجة لنقص اللعاب.

كما يمكن أن تؤثر أسنانك على كليتيك، فالعناية الجيدة بالأسنان مهمة للجميع، فعندما تصيب الجراثيم الفم، يقاوم الجسم الالتهاب، وهذا يعد هذا أمرًا جيدًا على المدى القصير، فهو يعني أن الجسم يعالج المشكلة بشكل مباشر عن طريق توصيل خلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة.

تضيف مؤسسة الكلى الوطنية، أن الجراثيم من عدوى الفم يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم ، خاصة إذا كان جهاز المناعة لديك ضعيفًا، إلى جانب المعاناة من تسوس الأسنان المتكرر أو أمراض اللثة، هناك العديد من الأعراض الأخرى لصحة الفم التي يمكن أن تنتج عن أمراض الكلى، وتشمل تضخم اللثة أو جفاف الفم، البقع البيضاء أو الالتهابات الفيروسية.