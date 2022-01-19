من كييف.. وزير خارجية أمريكا يحذر روسيا من تهديداتها تجاه أوكرانيا

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اليوم الأربعاء، من أن تهديدا روسيا لمهاجمة أوكرانيا "في غضون مهلة قصيرة للغاية"، بالرغم من استمرار حث موسكو على اتباع "مسار دبلوماسي وسلمي".



وفي تصريحات لطاقم السفارة الأمريكية في كييف، العاصمة الأوكرانية، قال بلينكين إن تعزيز روسيا بقوامها 100 ألف جندي يجعل الوقت حرجًا بالنسبة لأوكرانيا.

قال بلينكين: "نحن نعلم أن هناك خططًا لزيادة هذه القوة بشكل أكبر في غضون مهلة قصيرة جدًا ،" وهذا يمنح الرئيس بوتين القدرة ، أيضًا في غضون مهلة قصيرة جدًا، على اتخاذ المزيد من الإجراءات العدوانية ضد أوكرانيا"، وفقا لقناة CBS الأمريكية.

أثناء وجوده في كييف، عرض بلينكين نظرة متوازنة على الاجتماع في جنيف. قال: "سنرى ما وصلنا إليه في نهاية الأسبوع"، مضيفًا: "آمل بشدة، أن نتمكن من الحفاظ على هذا على مسار دبلوماسي وسلمي ، ولكن في النهاية سيكون هذا هو قرار الرئيس بوتين".

تأتي ارتباطات بلينكين بعد أسبوع من المحادثات الدبلوماسية غير المثمرة في الغالب، والتي ادعى الروس أنها وصلت إلى "طريق مسدود".

وتقدم موسكو منذ أسابيع مجموعة من المطالب العلنية بضمانات أمنية ملزمة من الغرب بأن حلف الناتو لن يتوسع شرقًا ليشمل أوكرانيا كعضو، ولتقليل القوات والأسلحة المنتشرة حاليًا في دول شرق أوروبا ودول البلطيق.

رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تلك المطالب الروسية ووصفتها بأنها "غير مبتدئة" بينما عرضتا بدء محادثات حول قضايا أمنية أخرى مثل الحد من التسلح.

بعد اجتماعات مع الرئيس زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا يوم الأربعاء ، قال بلينكين للصحفيين إنه لن يقدم ردودًا مكتوبة يوم الجمعة على مطالب روسيا - وهو توقع أثارته موسكو مرارًا وتكرارًا.

"لن أقدم ورقة في ذلك الوقت إلى وزير الخارجية لافروف. نحن بحاجة إلى أن نرى ما نحن فيه ونرى ما إذا كانت هناك فرص متبقية لمتابعة الدبلوماسية ومتابعة الحوار، وهو مرة أخرى ، كما قلت، إلى حد بعيد.