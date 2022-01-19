إغلاق المدارس 10 أيام لمواجهة «أوميكرون» فى الجزائر

أصدرت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، قرارًَا بإغلاق المدارس لمدة 10 أيام ابتداءًا من غدٍ الخميس، بعد تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وشجعت الجزائر السكان على تلقي لقاح كوفيد-19 للسيطرة على الوباء.

وسجلت إصابات فيروس كورونا في الجزائر قفزة كبيرة بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1359 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 549 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 228 ألفا و.918

وذكرت الوزارة في بيان تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و443 حالة.

وأشارت إلى تعافي 576 حالة جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذي تماثلوا للشفاء 156 ألفا و103 بينما يخضع 39 مريضا للعلاج بالعناية المركزة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.