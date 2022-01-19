الذهب يصعد أكثر من 1% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمار آمنة وسط تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا، وهو ما أثار موجة صعود للمُعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب مع تسجيله قفزة وصلت إلى 7% بعد أن قالت سيتي ريسيرش في مذكرة إن تعافيًا تدريجيًا لصناعة السيارات العالمية قد يعزز الطلب على المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم في المركبات هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.55% إلى 1841.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.64% إلى 1842.10 دولار.

وجعل هبوط في الدولار الأمريكي المعدن الأصفر أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى، في حين ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في عامين في تعزيز الطلب على الذهب.

وقال محللون إن الذهب استمد أيضًا دعمًا من التوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا والشرق الأوسط.

واستفاد المعدن الأصفر أيضًا من جاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014، وهو ما يثير قلقًا بأن ضغوط الأسعار قد تتصاعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 1023.40 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 2.86 بالمئة إلى 24.12 دولار.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة تميل إلى التأثير على المعدن النفيس.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، مما رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 يناير ويتوقعون نهجًا أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عامًا عند 7%.