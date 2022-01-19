الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة مالطا: تفتيش منزل رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات

الشرطة في مالطا
الشرطة في مالطا

 قامت الشرطة في مالطا، اليوم الأربعاء، بتفتيش منزل رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات، حيث صادرت مستندات وهواتف محمولة.


وبدأ التفتيش في السابعة صباحا «0600 بتوقيت جرينتش»، واستمر لعدة ساعات واعترف موسكات نفسه بأنه "فوجئ إلى حد ما" من التفتيش وأنه كان يتوقعه.


ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن السياسي السابق، قوله إنه أعطى المحققين "كل ما طلبوه"، بما في ذلك مستندات ومعدات إلكترونية خاصة به وبزوجته وابنتيه.


وذكر أن عضوا في حزب معارض أخطره بعملية التفتيش. وقاد موسكات مالطا كرئيس للوزراء في الفترة من 2013 وحتى  يناير 2020، حيث فاز بأغلبية غير مسبوقة في دورتي انتخابات متتاليتين ممثلا لحزب العمال قبل أن يستقيل وسط فضحة بسبب شكوك بشأن مزاعم تورطه في فساد يتعلق بمقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.


وركزت عملية التفتيش على ما يتعلق بتحقيق قضائي بشأن عقد قيمته ملايين اليورو لخصخصة ثلاثة مستشفيات عامة. وتم إبرام الصفقة خلال فترة تولي موسكات رئاسة الوزراء.


واستلم موسكات في نفس العام 60 ألف يورو «68125 دولار أمريكي» من شركة مرتبطة بالجهة الخاصة القائمة على تشغيل المستشفيات الثلاثة، وأوضح أن الأموال كانت نظير استشارات عمل قام بها وأنها ليست لها علاقة بمالطا.


وقال موسكات اليوم عقب تفتيش الشرطة "انفي تماما ارتكاب أية مخالفات". 

يذكر أن دعا الحزب القومي الحاكم في مالطا، إلى تدخلات سريعة ومناسبة للحد من انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون".


وذكر الحزب، في بيان وفقًا لصحيفة تايمز مالطا المحلية، أن متحور "أوميكرون" أكثر عدوى من السلاسل السابقة، ما يؤدي إلى زيادة العدد النشط للحالات يوميًا.


وأضاف أنه نتيجة لذلك يحتاج بعضهم لعلاج مكثف، ما يزيد من الضغوط على الخطوط الأمامية والخدمات الصحية، حيث إن هذه الزيادة أدت أيضًا إلى إلغاء العمليات والمواعيد والعلاجات، مما أثر بشكل كبير على المرضى والمحتاجين.


كما دعا إلى إجراءات جادة قوية بجانب قرارات شفافة، وتنفيذ إجراءات تهدف إلى الحد من الانتشار، حتى في ظل إعادة فتح المدارس في غضون 15 يومًا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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