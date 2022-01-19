تغيير واحد فى تشكيل منتخب مصر أمام السودان بكأس أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر والسودان في ختام مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون .. على النحو التالي:

محمد الشناوي ١

عمر كمال ٣

أحمد حجازي ٦

محمد عبد المنعم ٢

أيمن أشرف ١٢

محمد النني ١٧

عمرو السولية ٤

عبد الله السعيد ١٩

محمد صلاح ١٠

عمر مرموش ٢٢

مصطفى محمد ١٤

البدلاء

محمد أبو جبل ١٦

محمد صبحي ٢٣

حمدي فتحي ٥

محمود حسن تريزيجيه ٧

إمام عاشور ٨

محمد شريف ٩

رمضان صبحي ١١

مهند لاشين ١٨

محمود علاء ٢٠

أحمد سيد زيزو

مروان داوود ٢٦

مروان حمدي