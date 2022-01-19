مصرع طالب أطاحت به سيارة من أعلى كوبرى الاستاد بطنطا

أطاحت سيارة مسرعة أعلى كوبري الاستاد بمدينة طنطا بطالب ثانوي كان يسير على قدميه هو وأصحابه عقب انتهائهم من أحد الدروس الخاصة.

ونقلت سيارة إسعاف الضحية إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا في حالة خطيرة حيث توفي متأثرا بإصابته.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بوقوع حادث أعلى كوبري الاستاد بنهاية شارع البحر بطنطا حيث أطاحت سيارة بطالب كان يسير بممشى المواطنين بالكوبري وتم ضبط السيارة المتسبب في الحادث وقائدها.

وتبين أن الطالب يدعى مارتن منسي طالب بالصف الثاني الثانوى ١٧ عاما بمدرسة السلام بطنطا نجل القس منسي ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا.

وأكد شهود العيان أن المتوفي كان يسير على قدميه بصحبة أصدقائه أعلى كوبري الاستاد وفوجئوا بسيارة مسرعة تسير بسرعة كبيرة على المعتاد تصطدمه وتفر هاربة لتصطدم بدراجة نارية أخرى وتتوقف ليتم ضبط السائق والتحفظ على السيارة في الحادث وتم تسيير حركة المرور ورفع السيارة المتسبب في الحادث ونقلها إلى حضانة التحفظ بمرور الغربية.