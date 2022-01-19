الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو فى مجلس السيادة السودانى يشيد بدور الاتحاد الإفريقى

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أبو القاسم محمد برطم، على بالجهود المقدرة التي ظل يضطلع بها الاتحاد الأفريقي، ودعمه ومساندته المتواصلة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في دول القارة لاسيما السودان.


وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، في تصريح صحفي عقب لقائه عضو مجلس السيادة اليوم الأربعاء، إن اللقاء شدد على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار السودان والتمسك بانتهاج مبدأ الحوار لتجاوز كافة الصعاب بالطرق السلمية والتوفيقية، بعيدا عن كل أشكال العنف وكل ما يمس الثوابت الوطنية.


وأكد «بلعيش» أن الاتحاد الأفريقي سيدعم كل الجهود والمساعي الوطنية الحميدة لرأب الصدع وتعزيز الإجماع الوطني وترتيب المرحلة الانتقالية على الأسس التي يتفق عليها السودانيون خاصة الأغلبية الصامتة، مجددا حرص الاتحاد الأفريقي على استقرار السودان والعمل على إيجاد مخرج يمهد لانتخابات حرة ونزيهة وتحديد من سيحكم السودان مستقبلا.


من جهة أخرى، التقى عضو مجلس السيادة السوداني، مع سفير دولة الكويت لدى السودان بسام محمد القبندي، وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة الاقتصادية بما يحقق مصلحة شعبي البلدين.

الخرطوم الاتحاد الافريقى السيادة السوداني السودان مجلس السيادة

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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