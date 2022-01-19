محافظ السويس يتفقد مدن التوفيق والرحاب والفردوس بحي عتاقة (فيديو)

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عدد من مدن حي عتاقة؛ لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمدن التوفيق والرحاب والفردوس.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتابع المحافظ خلال جولته أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تتم بمدن التوفيق أ. ب. ج والتي تشمل اعمال الدهانات للعمارات ورفع كفاءة الصرف الصحي وتدعيم الإنارة العامة، مؤكدا علي تكثيف وزيادة فرق العمل لجميع المرافق العامة للانتهاء من الأعمال.

وأشار المحافظ إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تفقدوا بعض من المدن السكنية القديمة اثناء زيارتهم لمحافظة السويس.

وأعطي رئيس الوزراء توجيهاته برفع كفاءة المدن السكنية بالسويس ووافق على اعتماد مبلغ مالي ، بالإضافة إلى أن المحافظة دعمت بجزء من مواردها الذاتية على أن نبدأ تباعا في رفع وتطوير ٣٥ مدينة سكنية قديمة بمحافظة السويس لتحسين مستوي المعيشة للمواطنين بهذه المدن والتي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما لحياة كريمة للمواطنين.

وأكد المحافظ علي رئيس حي عتاقة باستمرار رفع الإشغالات والتعديات والأكشاك العشوائية والمخالفة الموجودة بمدن التوفيق، مؤكدا أنه لا وجود للعشوائيات والأكشاك العشوائية المخالفة وطلب من الشركة المنفذة للتطوير بسرعة عمل مخطط عام للمنطقة يشمل إنشاء سوق حضاري ومسطحات خضراء ومنطقة خدمات.

وشدد على الشركات المنفذة للأعمال سرعة الانتهاء من أعمال مداخل العمارات ودهانات العمارات وصيانة وتدعيم المرافق العامة والأرصفة وتدعيم الانارة العامة والكهرباء والحدائق العامة وتطوير الصرف الصحي بالمنطقة.

ورافق المحافظ في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندسة مارجريت مدير عام الإسكان والمهندسة مديحة صديق مدير عام الطرق والمهندسة مارجريت سمير مدير عام الاسكان ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة للصرف الصحي والمياه لمدن القناة لفرع السويس والمهندس جمال صديق مدير عام الكهرباء وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع والمهندسة رضا عبود مدير جهاز التجميل والحدائق وممثل الشعبة الهندسية وادارة المرور والشركة المنفذة للأعمال، ومديري الإدارات الهندسية ومسئولي الإشغالات بحي عتاقة وممثلي وهيئة قناة السويس والمرافق العامة وشركة الغاز الطبيعي والاتصالات .

محافظ السويس

محافظ السويس

محافظ السويس

محافظ السويس

محافظ السويس

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