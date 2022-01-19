إلغاء موكب مولد "الإمام الرفاعى" بمقر الطريقة الرفاعية غدًا

تحتفل الطرق الصوفية، والطريقة الرفاعية مساء غداً الخميس، بمولد القطب الصوفي الكبير سيدي أحمد الرفاعي أعلم أهل عصره وأحد الأقطاب الصوفية الأربعة الكبار، وذلك بتنظيم إحتفالية دينية فى مسجد بحى الخليفة بحضور عدد كبير من رجالات وشيوخ الطرق الصوفية، ويشارك فى الإحتفالات الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب .

وتشهد الاحتفاليات هذا العام حالة مختلفة، في ظل تصاعد الموجهة الخامسة من فيروس كورونا لفيروس كورونا، حيث لن يتم تنظيم الموكب الصوفى السنوى الذى تقيمه الطريقة الرفاعية كل عام، وسيتم الاكتفاء بالاحتفاليات الرمزية.

وقال أيمن الأبيض الرفاعى القيادى بالطريقة الرفاعية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لن يتم تنظيم أى مواكب احتفالية بمولد الإمام الرفاعى، وفق تعليمات الطريقة الرفاعية وشيخها طارق ياسين الرفاعى حيث تم الإعتذار لجموع المريدين والمحبين عن إلغاء فعاليات الموكب الصوفى والفعاليات الكبرى التى كانت تنظمها الطريقة الرفاعية كل عام بمناسبة مولد القطب الرفاعى .

وأوضح " الأبيض " فى تصريحات له: أنه الاحتفالات بمولد الإمام الرفاعى متوقفة منذ عامين، بسبب جائحة كورونا ولا يتم تنظيم أى فعاليات أو منتديات علمية أو دينية، منذ هذا الوقت، ولذلك يجب على الجميع أن يعملوا أن أمر عودة الفعاليات الصوفية والدينية ليس بيد السادة مشايخ الطرق، حيث أن القرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء ونحن جميعاً نلتزم بقرارات الدولة المصرية .

وكشفت الطريقة الرفاعية عن مشاركة عدد كبير من مشايخ وعلماء التصوف الإسلامى فى الفعاليات العلمية التى سيتم تنظيمها بمسجد الإمام الرفاعى غدا الخميس بحضور عدد من القيادات الدينية والصوفية فى مصر، حيث يعتبر هذا الإحتفال الصوفى من الفعاليات الكبرى التى يتم تنظيمها كل عام بمسجد الإمام الرفاعى .