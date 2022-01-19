القوى العاملة اليوم: تعيين 627 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الأربعاء، عدد من الأحداث، حيث قامت مديرية القوى العاملة بأسوان، بتعيين 627 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1144 راغب عمل منهم 7 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن إسقاط 696 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديريات مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

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فيما أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بالدقهلية بالسنبلاوين، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالشركة، مدير حسابات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وسكرتيرة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي.

كما تطلب الشركة، محامي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على ليسانس حقوق، ومحاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة.

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في حين عقد المهندس محمد مطر، مدير معهد السلامة والصحة المهنية بالعريش اليوم، اجتماعا مع الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بحضور الدكتور رمضان توفيق، مدير الطب الوقائي، والدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف.

يأتي ذلك في إطار الدور المؤسسي والمجتمعي الذي يقوم به معهد السلامة والصحة المهنية بالعريش، لخدمة أهالي شمال سيناء في عقد دورات سلامة وصحة مهنية.

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