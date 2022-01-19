الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز يوسف الصديق

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقريتي الحامولي والريان التابعتين لمركز يوسف الصديق، للوقوف على سير العمل ومعدلات ونسب التنفيذ بتلك المشروعات، بحضور النائب عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد جمال الجارحي عضو مجلس النواب، وكمال سلومه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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محافظ الفيوم يتفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية " 

بدأت الجولة، بتفقد الأعمال الإنشائية بمركز شباب قرية الحامولي الذي يقام على مساحة 880 مترا بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، كما تفقد المحافظ سير العمل بالمجمع الخدمي بالقرية المقام على مساحة 1500 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع وجار أعمال التشطيب، بالإضافة الى تفقد المجمع الزراعي لتلك القرية المقام على مساحة 330 مترا، بتكلفة 4,5 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 10%.

كما تفقد محافظ الفيوم، عددا من المدارس بالقرية المقامة بجوار الوحدة المحلية بالحامولي، موجها رئيس فرع الأبنية التعليمية بالفيوم، بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم، بالرفع المساحي لمدارس الأمير حسن 1و 2، ومدرسة ابراهيم الجارحي الإعدادية، والمنطقة الفضاء المجاورة لتلك المدارس وكثافة الطلبة بالفصول، والمباني الإدارية بتلك المدارس، لدراسة احتياجات القرية لإقامة مدرسة ثانوي، وعمل مجمع مدارس متكامل بالقرية، من خلال تفكيك بعض الأسوار، والاستفادة من المساحات الفضاء بالمنطقة، وكذا إقامة مستشفى تأمين صحي شامل على مساحة 2000 متر، وإعداد مخطط عام للمنطقة بشكل كامل حتى يمكن الوقوف على المشروعات الخدمية التى يحتاجها الأهالي بالقرية.

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محافظ الفيوم يتفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية " 

كما شملت جولة المحافظ، أيضاً تفقد الأعمال الإنشائية لتوسعات محطة الصرف الصحي بالحامولي بمركز يوسف الصديق، والتى تأتي على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم في مرحلتها الأولى، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة بقرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، حيث يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة خلال مايو المقبل، واستمع المحافظ من المهندس المسئول عن مكونات المحطة وتوقيتات تنفيذ الأعمال بها.

وأوضح أن المحطة تشمل، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، وأحواض التجفيف، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار.

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محافظ الفيوم يتفقد عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية " 

ووجه المحافظ رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالتنسيق مع وكيل وزارة الري، بدراسة مسار خطوط الطرد والانحدار للقرى التي تخدمها محطة الصرف الصحي بالحامولي من خلال نفق القناة المغطاة بوادي الريان.

كما وجه المحافظ، مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمه بمركز يوسف الصديق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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