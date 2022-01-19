ألمانيا: تأجيل معرض هانوفر الصناعى بسبب كورونا

أعلن منظمو معرض هانوفر، أهم معرض صناعي في العالم، تأجيل المعرض بسبب جائحة كورونا.



وأوضح المنظمون، اليوم الأربعاء، أنه من أجل إتاحة إقامة المعرض بالحضور الفعلي، من المنتظر إقامته في الفترة بين 30 مايو حتى الثاني من يونيو المقبلين.



وكان من المنتظر في الأساس إقامة المعرض نهاية أبريل المقبل، لمدة تزيد بمقدار يوم عن المدة الجديدة التي حددت له.



وقال رئيس المعرض يوخن كوكلر، إن النقاش حول هذه التغييرات مع المنظمين جرى منذ مطلع ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الغلبة كانت للرغبة في إقامة معرض بحضور فعلي مع وضع تخطيط مبكر للسلامة.



وأضاف كوكلر: "قال العارضون إننا في حاجة إلى هذا الاتصال المباشر والفرصة الطبيعية للقاء والإقناع الشخصي من أجل كسب عملاء جدد".



كان المعرض تأجل في أول الأمر في عام كورونا الأول 2020 بسبب الجائحة قبل أن يتم إلغاؤه لاحقا، وفي العام التالي تم إقامته افتراضيا.



وسيقام المعرض على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، ويضم 12 صالة بمشاركة 3000 جهة عرض تقدم ابتكاراتها الصناعية التي تتركز على الرقمنة وحماية المناخ والإنتاج ذي الكفاءة.



كان عدد جهات العرض المشاركة زاد على نحو ملحوظ في الأعوام الماضية حيث كان يتراوح بين 5000 و6000 جهة عرض.



وتجنب المعرض إعطاء توقع بعدد زائريه بسبب التطور غير الواضح لجائحة كورونا.



يذكر أن البرتغال هي البلد الضيف لنسخة المعرض هذا العام.

وتم فرض قيود على الحضور الشخصي ومن ذلك على سبيل المثال الحضور بالتناوب في نحو 580 مدرسة في الأسبوع المشار إليه مقابل 1400 مدرسة في الأسبوع الواقع قبل عيد الميلاد، ولم ترد بلاغات عن حالات إغلاق كامل لمدارس في الأسبوع المشار إليه فيما وصل عدد هذه الحالات إلى 38 حالة في الأسبوع السابق على عيد الميلاد.